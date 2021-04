Le offerte lanciate da Esselunga all’interno del proprio volantino, portano i prezzi a livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, e tramite i quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più del previsto, o di quanto possibile presso le altre realtà del settore.

La campagna promozionale è attualmente attiva solo nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che non è possibile effettuare gli acquisti collegandosi al sito ufficiale di Esselunga o recandosi presso altre location. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso degli smartphone in versione no brand.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono spettacolari codici sconto Amazon, e tantissime altre offerte speciali.

Esselunga: quale è lo smartphone da acquistare subito

Osservando da vicino il volantino Esselunga, notiamo la presenza di uno smartphone molto richiesto dalla community nell’ultimo periodo, sebbene comunque appartenga alla fascia bassa della telefonia mobile. Stiamo parlando del Realme 7i, reso disponibile verso la fine del 2020, presenta un prezzo di vendita davvero risicatissimo, bastano 159 euro per l’acquisto, come specificato in precedenza, completamente sbrandizzato.

Scorrendo la scheda tecnica, notiamo la peculiarità principale del dispositivo, rappresentata prima di tutto dalla batteria da 6000mAh, un componente incredibilmente ampio che permette tranquillamente di utilizzare il dispositivo per giorni e giorni prima di dover ricorrere ad una presa a muro. Tutte le altre specifiche lo spingono nella mediocrità, con processore octa-core MediaTek, display IPS LCD da 6.5 pollici e frequenza di aggiornamento a 60Hz, per finire con una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 megapixel).