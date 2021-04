Su Netflix abbiamo la possibilità di visionare davvero molto materiale che può fare al caso nostro. Infatti, possiamo scegliere tra serie TV, film e documentari veramente di ogni tipo. Ovviamente, però, ciò che viene più scelto sono le fiction, e tra queste ne abbiamo tre che sono diventate il fiore all’occhiello della piattaforma. Stiamo parlando ovviamente di Lucifer, Stranger Things e YOU. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e YOU: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la carrellata di novità partendo da Lucifer. La serie TV statunitense ha avuto un trascorso un po’ difficile: infatti, doveva essere cancellata più di una volta, ma poi è tornata con una quarta, una quinta, e da poco è stata annunciata anche la sesta stagione. Quest’ultima dovrebbe andare a chiudere il ciclo narrativo della serie TV definitivamente. Ora, però, c’è ancora da guardare la seconda parte della quinta stagione, la quale dovrebbe tornare il 28 maggio.

Continuiamo con Stranger Things. La serie TV statunitense ambientata negli anni ’80, tornerà sicuramente con delle novità davvero molto interessanti. Infatti, gli attori protagonisti hanno svelato dei retroscena abbastanza significativi. Il più recente è quello che riguarda Gaten Matarazzo, attore che interpreta Dustin, il quale ha parlato di “toni più maturi e meno infantili nella nuova season“. Poi, ci sono anche le dichiarazioni di Finn Wolfhard, attore nel ruolo di Mike, il quale ha definito la season 4 come “la più cupa e dark” in assoluto. Non è ancora chiaro quando ritornerà su Netflix, essendo che l’emergenza sanitaria ha cambiato ogni previsione.

Infine, concludiamo con YOU. La serie TV, che tratta da vicino il tema dello stalking, ha avuto un consistente aiuto dallo Stato della California per far sì che venisse realizzata nella migliori maniera possibile. La terza stagione dovrebbe arrivare entro la fine del 2021 con ben 10 episodi, tratti dal romanzo di Caroline Kepnes “You Love Me“.