Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Comet riescono a far sognare i consumatori italiani, con prezzi convenienti e tantissimi prodotti effettivamente in promozione. I pregi della campagna sono anche rappresentati dall’ampia disponibilità sul territorio.

Avete capito bene, se vorrete acquistare uno dei prodotti contrassegnati nel volantino, non dovrete scoprire uno specifico negozio, ma vi potrete recare presso il punto vendita di fiducia e completare l’ordine. Nel caso in cui invece non vogliate, o non possiate, spostarvi da casa, sappiate che potrete acquistare allo stesso identico prezzo anche online, con spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono sempre più interessanti

Le offerte riservate da Comet sono sempre più interessanti ed alla portata degli utenti, a partire ad esempio dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile. In questo piccolo segmento, infatti, possiamo già trovare inclusi prodotti del calibro di Oppo Find X3 Neo, disponibile all’acquisto al prezzo base di 799 euro, come anche Find X3 pro, disponibile a 1149 euro, o anche i più economici Find X3 Lite/Motorola G100, acquistabili a 499 euro.

Scendendo poi verso i prodotti di fasce più basse, scopriamo la presenza di Motorola Moto G 5G, Motorola E6s, Samsung Galaxy A51, Wiko Y81, LG K52, Motorola E7 Plus e similari, tutti comunque caratterizzati da un buonissimo rapporto qualità/prezzo.

