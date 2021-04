Le offerte del nuovo volantino MediaWorld sono tra le migliori del periodo corrente, proprio perché in grado di convincere un numero sempre crescente di utenti all’acquisto della tecnologia generale, riuscendo nel contempo a risparmiare più del dovuto.

La campagna promozionale risulta essere oggi disponibile ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti possono accedere agli stessi identici prezzi anche sul sito ufficiale di MediaWorld, a patto che comunque siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo (in genere non costano più di 10 euro).

MediaWorld: quante promozioni con il volantino

Il volantino MediaWorld mostra una predilezione verso i prodotti di casa Apple, infatti sono disponibili quasi tutti i modelli dell’azienda a prezzi molto più bassi del normale, offrendo al consumatore varie possibilità di scelta. Sarà possibile spaziare tra iPhone 12 Pro, acquistabile a 1149 euro, scendendo poi verso i più economici iPhone 12 Mini da 729 euro, iPhone 11 Pro, iPhone SE e similari, con prezzo minimo di 439 euro.

Spostando l’attenzione sul terminale con sistema operativo Android, il top di gamma incluso nella campagna è indubbiamente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone relativamente economico, dato il prezzo di 499 euro, ma dotato ugualmente di buonissime specifiche tecniche complessive.

Le alternative racchiuse all’interno della campagna promozionale di MediaWorld le potete scoprire nel dettaglio aprendo le pagine che trovate nell’articolo come galleria fotografica.