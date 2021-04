I nuovi sconti attivati dal volantino esselunga, portano prezzi decisamente più bassi del normale su smartphone di ultima generazione, con i quali gli utenti si ritroveranno davvero a poter spendere pochissimo sul loro acquisto, senza dover sottostare a limitazioni importanti.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui ci si avvicina al mondo Esselunga, riguarda chiaramente la disponibilità sul territorio. Tutti i volantino dell’azienda sono attivi solamente in negozio, senza portare alcuna distinzione regionale o di soci vari, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati ovunque in italia, ma non sul sito ufficiale. La campagna corrente è attiva fino al 17 aprile 2021, senza vincoli nemmeno sul quantitativo di scorte distribuito.

Esselunga: quali sono gli sconti più interessanti

Sebbene il volantino Esselunga presenti alcuni prodotti in promozione, tra cui un TV Led Saba da 32 pollici al prezzo base di soli 159 euro, il dispositivo che maggiormente ha catturato la nostra attenzione è sicuramente il Realme 7i.

Lo smartphone è stato lanciato sul mercato verso la fine del 2020, presenta una scheda tecnica in linea con la fascia bassa, di conseguenza parliamo di processore octa-core MediaTek, 4GB di RAM, display da 6.5 pollici IPS LCD, tripla fotocamera posteriore (48 + 8 + 2 megapixel), sensore per le impronte digitali e 64GB di memoria interna, con il pregio della batteria da ben 6000mAh (senza ricarica wireless o inversa).

Tutto questo sarà acquistabile alla modica cifra di 149 euro, naturalmente per un prodotto in versione no brand.