You: nel cast della season 3 spunteranno personaggi e grandi novità

Lo Stato della California sembra proprio che abbia preso sotto la sua ala la serie tv You, donandole un corposo contributo economico al fine di permetterne la realizzazione. Forse perché un tema come lo stalking non può facilmente passare inosservato. Difatti la serie Netflix narra la storia di un bibliotecario che si innamora perdutamente di una sua cliente arrivando addirittura all’ossessione. Ma quando sarà possibile vedere la terza stagione e quali saranno i personaggi che ne prenderanno parte?

You: dal cast della serie tv alla data d’uscita

Se siete qui, significa che non vedete l’ora che arrivi la nuova stagione di You. Dunque vi accontentiamo subito (o almeno in parte). Nel cast della serie tv rivedremo:

Jenna Ortega è Ellie

Adwin Brown è Calvin

Robin Lord Taylor è Will

Marielle Scott è Lucy

Melanie Field è Sunrise

Charlie Barnett è Gabe

Danny Vasquez è Fincher

Tra i nuovi arrivati di You invece scoviamo:

Shalita Grant (NCIS: New Orleans) è Sherry

(NCIS: New Orleans) Travis Van Winkle (The Last Ship) è Cary

(The Last Ship) Scott Speedman (Animal Kingdom) è Matthew

(Animal Kingdom) Dylan Arnold (Nashville) è Theo

(Nashville) Tati Gabrielle (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) è Marienne

(Le Terrificanti Avventure di Sabrina) Ben Mehl (The Good Wife) è Dante

(The Good Wife) Chan-Kent (Good Trouble) è Kiki

(Good Trouble) Christopher Sean (Il tempo della nostra vita) è Brandon

(Il tempo della nostra vita) Chris O’Shea (Madam Secretary) è Andrew

(Madam Secretary) Bryan Safi (911) è Jackson

(911) Mackenzie Astin (Homeland) è Gil

(Homeland) Ayelet Zurer (Daredevil) è Dr. Chandra

(Daredevil) Jack Fisher (Agents of S.H.I.E.L.D.) è Joe da giovane

Arrivati a questo punto non ci resta che scoprire la data d’uscita ufficiale. Ebbene, non è ancora giunta la verità in merito. La pubblicazione della season 3 di You era prevista inizialmente per la fine del 2021, ma il coronavirus ha fatto i suoi danni nel mondo del cinema, provocando ritardi significativi.