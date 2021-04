Le profezie di Nostradamus sono famosissime e conosciute da tutti, e soprattutto in questi ultimi periodi stanno tornando particolarmente di moda. I motivi di questo ritorno di fiamma per le profezie del farmacista francese sono piuttosto facili da individuare. Dopo un periodo di apparente immobilità negli ultimi anni gli avvenimenti del mondo hanno ripreso a correre gettando moltissime persone nell’incertezza per il futuro.

C’è però un grosso ma; dando una rapida occhiata alle profezie che Nostradamus ha elaborato, sarebbe decisamente meglio se si rivelassero errate. Le possibilità descritte da farmacista, se possibile, sono anche peggiori della tragica situazione che stiamo vivendo da più di un anno a questa parte. Ecco allora alcune delle peggiori profezie che, stando a Nostradamus, dovrebbero verificarsi nei mesi avvenire.

Nostradamus: le profezie sulla fine del mondo

Secondo quanto scritto nei suoi testi nel 2021 dovrebbe avvenire, sembra incredibile, un’apocalisse zombie causata da un virus prodotto da uno scienziato russo. Un’altra profezia invece parla di una presa di potere da parte della religione islamica che, secondo il profeta, dovrebbe prendere il controllo dell’Europa. Insomma, stando a quanto “visto” da Nostradamus sarebbe meglio prepararsi al ritorno del feroce Saldino chissà se con lui ci sarà anche il ritorno di Riccardo Cuor di Leone.

Se guerre e malattie non dovessero bastare Nostradamus guarda anche verso il cielo. Quello che vede però sono tempeste solari che causerà il crollo delle risorse disponibili e una guerra per il loro controllo. Infine, come poteva mancare l‘impatto di una cometa che devasterà il nostro pianeta.