Il volantino Comet attivato in questo mese di Aprile 2021, porta con sé un crescente quantitativo di sconti e di prodotti veramente molto economici, tra cui gli utenti si ritrovano a poter scegliere, con prezzi più bassi del normale, e sopratutto alla portata di ognuno di noi.

A differenza di quanto accade quotidianamente presso i negozi di Euronics e Trony, in questo caso l’accesso agli sconti è garantito in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda, senza distinzioni particolari o limitazioni vari. Coloro che decideranno di completare l’acquisto sul sito, potranno inoltre godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui avranno effettuato un ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: queste sono le proposte di Aprile

Ad Aprile il risparmio è assicurato, sopratutto nel momento in cui l’utente decide di acquistare uno smartphone appartenente alla fascia media della telefonia mobile. In questo caso, infatti, risultano essere disponibili i vari Samsung Galaxy A51 a 249 euro, galaxy A12 a 149 euro, LG K52 a 159 euro, LG K42 a 139 euro o LG K51s a 139 euro, per passare poi sui Wiko View 4 in vendita a 129 euro, Wiko View 4 Lite a 109 euro o Wiko Y81 a soli 89 euro. Le proposte economiche terminano con i prodotti di casa Motorola, quali sono Motorola Moto G100, Moto G10, Moto E7 Plus, Moto E6s, Moto E6 Play, Motorola Moto G9 Power o Motorola Moto G 5G.

I dettagli della campagna sono disponibili a questo link.