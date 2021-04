Ormai sta diventando un leitmotiv: la pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini. Vero, chiaro e assodato. Tuttavia bisogna precisare che non sono solo quelle legate alla vita di tutti i giorni ad essersi modificate. Anche la vendita di dispositivi elettronici ha subito un forte cambiamento tanto che il mercato online nell’ultimo anno è cresciuto del 60,6%. È sorprendente la crescita che ha avuto. Ma è ancora più sorprendente il fatto che questi dati, del 2020, riguardano solo il mercato degli smartphone confrontati con quelli del 2019.

Quindi uno smartphone è meglio comprarlo online? A rispondere è proprio la pandemia che ha obbligato gli utenti perché impediti a farlo fisicamente. Ad ogni modo piace questa pratica e fa anche risparmiare qualcosina. Vediamo quali sono i modelli preferiti fra quelli più scelti.

Crescono le vendite di smartphone online: il mercato degli e-commerce si fa sentire

È indiscutibile la crescita importante che negli ultimi anni, anche pre Covid-19, ha avuto il mercato degli e-commerce. L’acquisto online piace e sono sempre di più gli utenti a farlo. Basti pensare allo sviluppo di Amazon, una specie di “emporio” dove si può trovare di tutto, dalla A alla Z come indica bene la freccia arancione del suo logo. Ma nell’ultimo periodo gli smartphone hanno visto il successo nel mercato online.

A segnalarlo sono i dati che Idealo ha registrato in Italia per l’anno 2020. Non solo il 2020 ha segnato un picco pari al 60,6% in più, ma anche il primo trimestre del 2021 ha visto un segno positivo nell’acquisto di smartphone. Addirittura si parla di un 11,6% in più proprio rispetto al 2020.

In altri termini, solo un italiano su tre oggi acquista uno smartphone in un negozio fisico. Gli altri due si siedono comodi davanti a uno schermo e lo scelgono online direttamente da casa. Inoltre pare proprio che lo smartphone sia lo strumento prediletto dagli italiani anche per fare acquisti. Idealo infatti ha sottolineato come questi occupino il 64,7% degli articoli venduti online rispetto a PC e notebook che si aggiudicano un 30,3%. Arrancano invece i tablet che raggiungono soltanto il 5%. Ma quali sono i modelli di cellulare più gettonati dagli utenti che acquistano sul web?

Ecco quali sono i modelli più acquistati sul web

Tra i brand di smartphone preferiti da chi acquista sul web il suo modello, o almeno che ricevono maggiori attenzioni da chi vuole comprare, ci sono:

OPPO con una preferenza che supera il 200%;

con una preferenza che supera il 200%; Apple che segna un 103,5%;

che segna un 103,5%; Xiaomi con un buon 58,6%;

con un buon 58,6%; Samsung ha un buon 50%;

ha un buon 50%; Huawei bene, ma non troppo con il suo 21,3%.

Vediamo ora quali sono i modelli degli smartphone più ricercati sul web prima dell’acquisto, in ordine di preferenza:

Apple iPhone 11; Apple iPhone 11 Pro; Xiaomi Redmi Note 9 Pro; Xiaomi Redmi Note 8 Pro; Samsung Galaxy A71.

Insomma pare che, come già avevamo scritto in un articolo, l’asset pandemia-tecnologia sia vincente e in piena ascesa nel mercato.