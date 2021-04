Dopo averci deliziati con Realme 8 Pro, la società ha appena dichiarato, tramite un comunicato stampa rilasciato in data odierna, di essere pronta ad allargare la serie 8 con due nuovi dispositivi: Realme 8 e Realme 8 5G.

Finalmente il colosso ha svelato la data, quella del 22 aprile 2021 alle ore 10.30. Tra qualche giorno scopriremo assieme a noi e a tutto il mondo, questi due nuovi dispositivi che saranno presentati durante un evento globale in live streaming, disponibile alla fruizione tramite YouTube e Facebook. Scopriamo maggiori dettagli.

Realme 8 5G e Realme 8 saranno presentati il 22 aprile 2021

Il banner dell’evento non riporta alcuna dicitura che ci permetta d’intuire alcun dato, né dal punto di vista del design, né per quel che riguarda le specifiche tecniche dei nuovi dispositivi. Sappiamo solo che per la prima volta vedremo, sul mercato italiano ed europeo, arrivare il processore 5G Mediatek Dimensity 700.

Quest’ultimo è realizzato con processo produttivo a 7 nm e nonostante questo produttore di processori sia visto ancora come l’eterno secondo nella rivalità con Snapdragon di Qualcomm, siamo curiosi di vedere come si comporterà. Nell’attesa di conoscere tra pochi giorni tutti i dettagli dei nuovi smartphone della compagnia low-cost cinese, ricordiamo che il Realme 8 in versione 4G presenta un pannello FHD + AMOLED da 6,4 pollici con rapporto schermo-corpo del 90,8%, risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel, frequenza di campionamento tattile di 180Hz e luminosità di 1000 nit.

Il telefono è alimentato dal SoC MediaTek Helio G95 abbinato alla GPU Mali-G76 MC4, mentre dal punto di vista della memoria può contare fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il telefono presenta la skin Realme UI 2.0 basata sul sistema operativo Android 11. Per il comparto fotografico, il Realme 8 standard conta su un modulo posteriore a quattro telecamere con un sensore primario da 64 MP, presenta un sensore per impronte digitali sul display e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.