Non sono passati molti giorni dal debutto ufficiale sul mercato mobile dei nuovi smartphone medi di gamma del produttore cinese Realme, eppure sembra che molto presto vedrà la luce un nuovo dispositivo. Secondo quanto è emerso, infatti, verrà annunciata presto una nuova variante di Realme 8 dotata del supporto alla connettività 5G.

Realme annuncerà molto presto Realme 8 in versione 5G

Con la precedente serie dei suoi smartphone medi di gamma, il noto produttore cinese ha voluto proporre diversi dispositivi dotati sia del supporto alle precedenti reti 4G sia con supporto alle nuove reti di quinta generazione, come ad esempio lo scorso Realme 7 5G. A quanto pare, l’azienda ha intenzione di fare lo stesso con i nuovi device approdati da pochi giorni sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, verrà annunciato a breve il nuovo Realme 8 5G.

A confermarlo, in particolare, è arrivata anche la certificazione dell’ente thailandese NBTC. Su quest’ultima è possibile notare come il numero di modello dello smartphone sia RMX3241 e non RMX3085 come sul modello con supporto al 4G. Oltre a questo, per il momento non abbiamo ulteriori informazioni. Tuttavia, è scontata la presenza di un processore differente in grado di supportare le reti di quinta generazione. Per quanto riguarda l’aspetto estetico e le altre specifiche tecniche, non ci aspettiamo invece grandi cambiamenti. Vi ricordiamo che l’attuale Realme 8 dispone di un comparto fotografico con sensori da 64+8+2+2 megapixel e di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Vedremo quali saranno le novità che l’azienda deciderà di adottare sulla variante 5G.