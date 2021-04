Anche nel mese di Aprile 2021, salvo eventuali cambiamenti, TIM continua con le sue offerte Tim Gold Go, Tim Silver Go e Tim Titanium New con minuti illimitati, SMS illimitati e fino a 70 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese.

Queste offerte sono attivabili in alcuni call center che contattano alcuni ex clienti TIM selezionati che avevano lasciato in passato il consenso commerciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte.

Tim propone delle fantastiche offerte a soli 9.99 euro al mese

Iniziamo subito con la Tim Gold Go che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese. Questa offerta riservata ai nuovi clienti TIM che effettuano richiesta di portabilità (MNP) da iliad, PosteMobile, Digi Mobil e qualsiasi altro Operatore Virtuale non sotto rete TIM.

Passiamo poi alla Silver Go, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile a 9.99 euro al mese. L’offerta è riservata ai nuovi clienti TIM che effettuano richiesta di portabilità.

In sintesi le offerte Tim Gold GO e Tim Silver GO identiche come bundle sono attivabili se si proviene da iliad, FastWeb e Operatori Virtuali. Nel caso si provenga da Vodafone, WindTre, Very Mobile, ho. e Lycamobile, è disponibile l’offerta TIM Titanium, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al mese in 2G, 3G e 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.