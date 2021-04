OnePlus, dopo il successo della nuova serie 9 nel mondo degli smartphone, ha deciso di entrare in grande stile anche nel mercato degli smartwatch con OnePlus Watch, il suo primo wearable. Questo nuovo prodotto offre un design estremamente elegante, un monitoraggio intelligente del fitness e una durata della batteria incredibilmente lunga. Progettato in perfetto stile OnePlus, con una cura del dettaglio fuori dal comune e un design adatto a più occasioni, intende offrire ai fan di OnePlus un’esperienza senza precedenti in questo mondo. Il suo design rotondo a emulare l’aspetto di un orologio tradizionale presenta una cassa in acciaio inossidabile lucidata a mano e vetro curvo 2,5D. Una vera opera d’arte in quanto a design. Ma veniamo alla sua disponibilità e al prezzo di listino.

Prezzi e disponibilità

Il lancio di OnePlus Watch avverrà il 30 aprile, ma già da oggi è possibile pre-ordinarlo su Amazon e su su OnePlus.com al costo di listino di 159 €. Le spedizioni verranno evase verso fine aprile e la nostra recensione arriverà presto sul nostro canale YouTube e sul nostro sito. Per ammirare il suo design esclusivo e le sue funzionalità potete recarci sulla pagina ufficiale del prodotto a questo indirizzo, nel quale OnePlus fornisce tutte le informazioni a riguardo. Sarò presente anche una versione Cobalt in edizione limitata, realizzata appunto con il materiale da cui prende il nome.

Continuate a seguirci per non perdervi questa notizia e tante altre nel mondo della tecnologia, assieme a recensioni, prove e impressioni dei principali prodotti nel mercato degli smartphone e non solo.