Gli appassionati di Netflix avranno tanto materiale a loro disposizione nei prossimi mesi. La piattaforma streaming infatti si prepara a lanciare le nuove puntate di alcune delle serie tv più popolari in Italia e nel mondo. Tra queste, anche Lucifer. Proprio negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità della data per i nuovi episodi.

Lucifer e le altre serie tv su Netflix in primavera

La quinta stagione di Lucifer sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 28 Maggio. L’annuncio, arrivato dai canali social di Netflix, è stato accolto con grande gioia da tutti i fans del dark drama. In attesa dei nuovi episodi, sempre su Netflix saranno disponibili trailer ufficiale e contenuti esclusivi.

Insieme a Lucifer, in primavera si alterneranno altre serie tv su Netflix. La piattaforma streaming vuole accontentare gli utenti di tutti i gusti. Una grande esclusiva, ad esempio, sarà quella de Il divino codino. A seguito del successo della serie Sky su Francesco Totti – Speravo de morì prima – Netflix risponde con il telefilm dedicato a Roberto Baggio. Gli episodi in questo caro saranno disponibili dal prossimo 26 Maggio.

In linea con Lucifer, gli appassionati delle serie tv drammatiche potranno anche gustarsi a breve i nuovi episodi di Élite. La serie tv spagnola sarà disponibile nella sua quarta stagione a partire dal prossimo 18 Giugno, sempre in esclusiva su Netflix.

Se la primavera sarà ricca di appuntamenti per la tv streaming, tanti altri titoli molto attesi si aggiungeranno in autunno. Tra questi, La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul.