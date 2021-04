Iliad si dimostra ancora il provider leader nel campo della telefonia mobile, con le sue offerte low cost che continuano a far convergere utenti e consensi. La nuova promozione di Iliad si chiama Flash 100. Tutti gli abbonati che accedono a questa tariffa riceveranno un pacchetto di consumi con chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile sarà di 9,99 euro.

Iliad, non c’è ancora il cambio tariffa: i vecchi utenti sono così sfavoriti

Come le altre tariffe di Iliad, la Flash 100 è caratterizzata da un conveniente rapporto tra consumi e costi. Se questo è il lato positivo dell’offerta, c’è un lato negativo che pochi conoscono. La promozione è infatti disponibile tendenzialmente solo per i nuovi clienti, dato che per i vecchi abbonati del provider francese non è ancora disponibile il servizio di cambio tariffa.

A quasi tre anni dal suo arrivo in Italia, Iliad ancora non ha previsto per gli attuali clienti la possibilità di modificare in corso d’opera la ricaricabile di riferimento. Le condizioni contrattuali del gestore prevedono una corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta.

Tutti cloro che hanno attivato in passato tariffe come la Giga 50 o Giga 40, oggi sono particolarmente svantaggiati e non possono convergere su una ricaricabile più convenente come la Flash 100.

Il passaggio da una tariffa all’altra per i clienti di Iliad è piuttosto macchinoso. Tutti coloro che desiderano la Flash 100 devono procedere con l’attivazione di una nuova rete con un conseguente nuovo numero di telefono.