La data era stata già comunicata (per errore) da Siri, l’assistente vocale della stessa Apple che negli ultimi giorni sembra aver risposto ad alcuni utenti indicando il 20 aprile come data del nuovo evento organizzato dall’azienda. Adesso, però, arriva la conferma ufficiale da parte del colosso che annuncia l’evento durante il quale procederà con il lancio di alcuni nuovi dispositivi.

Apple annuncia il nuovo evento: iPad Pro ed Apple AirTags in arrivo il 20 aprile!

Tra soli pochi giorni, dunque, avremo la possibilità di assistere al nuovo evento primaverile del colosso di Cupertino, che si terrà online alle ore 19:00 e che potrà seguito in streaming accedendo al sito ufficiale.

Le voci attorno all’evento circolano ormai da settimane. Le prime indiscrezioni avevano sostenuto la possibilità che Apple seguisse le tradizioni fissando anche quest’anno un evento per il mese di marzo. Le circostanze sembrano aver indotto l’azienda a posticipare i tempi. Dunque, sarà necessario attendere il 20 aprile per poter conoscere i nuovi dispositivi Apple.

Su questi ultimi vi sono ancora parecchie incertezze ma con molta probabilità i protagonisti indiscussi saranno i nuovi iPad Pro, i quali potrebbero essere accompagnati dai tanto attesi Apple AirTags.

Nonostante i contrattempi riscontrati dall’azienda nella fornitura dei nuovi display adottati per il modello da 12,9 pollici dell’iPad Pro in arrivo, la presentazione sembra essere abbastanza probabile così come il lancio del tracker del colosso di Cupertino. Stando alle notizie emerse, il dispositivo di localizzazione Apple sarebbe pronto al lancio da diversi mesi dunque non è da escludere la possibilità che siano svelati nel corso dell’evento.