Gli appassionati della serie TV distribuita da Netflix, parliamo di The Umbrella Academy, si stanno letteralmente mangiando le mani; il motivo, facilmente intuibile, è l’attesa per l’uscita di qualcosa riguardante la terza serie. The Umbrella Academy racconta le vicende di un gruppo di ragazzi con abilita speciali; questa bizzarra famiglia si troverà a dover indagare sulla morte del loro padre adottivo e sui motivi della loro adozione.

La serie TV, distribuita da Netflix, è tratta dagli albi di Gerard Way, frontman della band My Chemical Romance. La storia inizia propio dalla morte del anziano, e dalla conseguente indagine investigativa condotta dai ragazzi. The Umbrella Academy offre una nuova prospettiva sul mondo dei supereroi, sia nella resa che nell’idea dell’autore.

The Umbrella Academy: i dubbi sulla terza stagione

Dopo l’uscita della seconda stagione e l’inizio dei lavori per la terza, i fan pensavano che fosse solo questione di tempo prima di potersi gustare le nuove puntate su Netflix. Tuttavia alcune dichiarazioni di Tom Hopper, hanno gettato il panico tra i fan:

“Penso che abbia permesso loro di avere un po’ di tempo extra, anche perché abbiamo avuto il rinnovo nel mezzo di tutto questo caos. Quindi gli scrittori, da quel punto di vista, hanno avuto un vantaggio. Ma ora è solo permesso di rifinire gli script, quindi quelli che stimano ottenendo ora sono davvero speciali”. Quest’ultima frase ha generato parecchio panico tra i fan che pensavano addirittura la serie fosse in procinto di essere cancellata. Per fortuna dei più appassionato così non è anche se sembra che i tempi siano ancora parecchio dilatati.