Il 30 ottobre 2020, dopo l’anteprima rilasciata il 20 dello stesso mese, è stata pubblicata su Netflix la terza e ultima stagione di Suburra. Lo show italiano ha risconto un ottimo successo e racimolato moltissimi fan dal 2017, anno di messa in onda della prima stagione. Lo show racconta le vicende di Aureliano e Spadino, entrambi facenti parte di due famiglie criminali di Roma.

Durante le tre stagioni pubblicate, attraverso la storia dei personaggi, viene mostrato il filo nascosto che unisce potere e malaffare per le strade della capitale italiana. La terza stagione dello show, come già annunciato precedentemente è ufficialmente l’ultima della serie; i fan però non sembrano molto felici del termine della saga e chiedono a gran voce una quarta stagione.

Suburra: tra quarta stagione e possibile Spin Off

Malgrado le proteste dei fan però, lo show Netflix sembra destinato a non proseguire; la produzione infatti, già prima dell’ultima stagione, avevano dichiarato che Suburra si sarebbe conclusa con 24 episodi. Tuttavia le possibilità che i fan possano tornare a immergersi nel mondo di Suburra non sono del tutto tramontate. Esiste infatti ancora la possibilità di uno Spin off.

A tal proposito uno degli sceneggiatori si è cosi espresso: “Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno Spin Off di Suburra, abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno Spin Off. Il problema però è sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza”.