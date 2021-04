NETFLIX: tra nuovi film e serie tv gli spettatori hanno l'imbarazzo della scelta

Malgrado la situazione sia migliorata rispetto ad un anno fa, l’incubo non è ancora finito. Per fortuna però ci sono alcuni metodi per evadere dalla realtà e Netflix ne è l’esempio concreto. La piattaforma californiana per il mese di Aprile ha proposto moltissimi film e serie tv che vedremo qui di seguito.

NETFLIX: le novità proposte per il mese di Aprile

Il 14 aprile arriverà “Papà non mettermi in imbarazzo”. La serie tv è incentrata sulla vita di un padre single, proprietario di un marchio di cosmetici, trovatosi tutto d’un tratto genitore di una figlia adolescente.

Ma non è l’unica novità del giorno. Perché approderà anche “The Circle 2”: qui realtà e strategia si fondono in un esperimento sociale online in cui i concorrenti flirtano, instaurano amicizie e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari.

Il 21 aprile entrerà nella scena la serie tv “Zero”. Questa ha come protagonista un adolescente timido in grado di diventare invisibile. Egli lotterà per proteggere il suo quartiere.

Il 23 aprile ci sarà “Tenebre e ossa”. Il titolo ci introduce ad un panorama paranormale: delle forze oscure si impongono contro una cartografa orfana di nome Alina Starkov.

Il 30 aprile sarà il turno di “Suburbia Killer”. Qui un assassino per sbaglio, precipita in un buco nero e nulla sarà in grado di salvarlo. Neppure l’amore.

Per quanto riguarda invece i film, ad Aprile approderanno:

1 aprile: “Essi vivono”, “The strangers”, “Rambo 2”, “L’alba dei morti viventi”

2 aprile: “Concrete Cowboy”, “Just say Yes”, “Madame Claude”

3 aprile: “Appena un minuto”

9 aprile: “Thuder Force”, “Night in Paradise”

13 aprile: “Kong: Skull Island”

14 aprile: “Love and Monsters”

15 aprile: “Ride or die”, “Doraemon – Il film”

20 aprile: “Lady Bird, Il filo nascosto”

22 aprile: “Estraneo a bordo”

23 aprile: “Aquaman”

24 aprile: “Tutto il mio folle amore”

30 aprile: “I Mitchell contro le macchine”