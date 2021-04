Incidente mortale: aeroplano si abbatte su un Suv causando la morte di 3 persone

Incidente mortale: la morte del bambino poche ore dopo in ospedale

Il bambino, intrappolato all’interno del SUV, è stato dapprima salvato dalla polizia e dal soccorso antincendio, mentre l’autista è riuscito ad uscire in autonomia dalle lamiere, secondo quanto riportato dal Sun Sentinel.

Purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta per via delle gravi ferite riportate, ha riferito il Miami Herald, citando i Pembroke Pines Fire Rescue. Gli investigatori della FAA e del National Transportation Safety Board hanno poi chiuso la strada per indagare sull’incidente mortale. Ad ogni modo non si sa ancora se il pilota fosse un allievo di una delle scuole di volo con base nell’aeroporto di North Perry.