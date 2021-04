Iliad: 100 Giga e 5G gratis con la nuova promo ora disponibile

Promozione dopo promozione e soluzione dopo soluzione, Iliad ha dimostrato di poter prendere in mano le redini del gioco. Il mondo della telefonia infatti in questo momento è scacco della grande convenienza che questo provider propone ogni mese, spolverando le sue vecchie offerte che sembrano non passare mai di moda.

Contestualmente al mondo dei gestori mobili italiani, Iliad si dimostra quello che è cresciuto maggiormente. I suoi 7 milioni di utenti attivi parlano infatti chiaro, dimostrando un certo attaccamento visto che nessuno sembra voler cambiare provider. Il merito è della grande convenienza ma anche della quantità dei contenuti che sembra sovrastare nettamente ogni forma di concorrenza. In questi giorni non si parla altro che della promo da 100 giga, quella Flash 100 che aveva fatto innamorare tutti permettendo una sottoscrizione entro il 31 marzo. Chi non è riuscito ad aderire a questa promozione, potrà farlo proprio adesso ho visto che la promo in questione torna con un altro nome.

Iliad: arriva ufficialmente sul sito la Giga 100 con tutto incluso a 9,99 euro

Giga 100: è proprio questo il nome della promo che in molti credevano fosse sfumata ufficialmente circa 11 giorni fa. La promo di Iliad torna con un nuovo nome e per restare in pianta stabile sul sito ufficiale dell’azienda.

Sarà quindi possibile sottoscrivere la soluzione che con soli 9,99 € al mese offre il miglior compromesso di sempre. Ci sono infatti al suo interno minuti illimitati verso tutti con SMS limitati ancora verso tutti e infine 100 giga di traffico dati. Inoltre compreso nel prezzo c’è il 5G, il quale è un regalo di Iliad.