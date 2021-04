1Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone, ha deciso in queste ore di prorogare il suo intero portafoglio offerte, con prezzi a partire da 4.49 euro al mese, fino a domani, 15 Aprile 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Per sottoscrivere le offerte di 1Mobile è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore di telefonia mobile. Ricordiamoci insieme quali sono le offerte.

1Mobile: ultimi giorni per attivare delle offerte super convenienti

Una di queste offerte è la 1Mobile 75 XPlus Reward, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 Giga di traffico dati in 4G al prezzo scontato di 7.99 euro al mese, anziché 9.99 euro al mese. A partire dal terzo mese, al traffico dati incluso nell’offerta si sommano gratuitamente 25 Giga al mese, che portano il totale a 100 Giga mensili. Il costo di attivazione è pari a 2 euro per chi effettua la portabilità, mentre per coloro che scelgono di attivare un nuovo numero il prezzo è di 7 euro.

Continuiamo con la 1Mobile Large XPlus Reward, che propone ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 5.99 euro al mese. Anche in questo caso, il quantitativo di traffico dati disponibile mensilmente aumenta dal terzo mese in poi. Nel dettaglio, vengono offerti 20 Giga in più, che sommandosi a quelli già inclusi, permettono al cliente di usufruire di un totale di 60 Giga.

Prorogata anche la 1Mobile Start XPlus Reward, che propone al cliente un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 10 euro con o senza portabilità. Dal terzo mese di rinnovo, il traffico dati aumenta di 10 Giga, per un totale di 30 Giga messi a disposizione mensilmente. Inoltre, sempre a partire dalla terza mensilità, il costo mensile si abbassa a soli 4.49 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.