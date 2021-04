Entro il 18 Aprile 2021, salvo cambiamenti, attivando una delle offerte Vodafone Special disponibili online sul sito ufficiale di Vodafone, è possibile ottenere gratuitamente una ricarica del valore di 20 euro.

L’operazione a premi è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti di rete mobile Vodafone residenti o domiciliati in Italia, che tramite il canale di vendita online, attivano una nuova SIM ricaricabile con determinate offerte tariffarie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala 20 euro di ricarica

Una di queste è la Vodafone Special 50 Digital Edition, che ogni mese offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7 euro al mese. L’offerta è attivabile effettuando la portabilità provenendo da Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Il costo di attivazione in questo caso è gratuito.

Passiamo alla Special Unlimited, che prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile al costo di 9.90 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 12.10 euro e per attivare l’offerta è necessario provenire esclusivamente da Kena Mobile.

Si passa poi alla Vodafone Special Minuti 50 Giga, che ogni mese propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al costo di 9.90 euro al mese. È attivabile se si proviene da CoopVoce, con costo di attivazione gratuito. Infine, è possibile aderire alla promozione tramite la Vodafone Special 100 Digital Edition, composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati a 9.99 euro al mese.

Per sottoscrivere l’offerta bisogna effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Il costo di attivazione è gratuito e il servizio Happy Black è incluso senza costi aggiuntivi. Inoltre, anche la versione online con Smart Pay di Special 100 Digital Edition prevede il prezzo garantito per 24 mesi dall’attivazione. Per scoprirle tutte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.