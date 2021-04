Dalla prolifica collaborazione tra OPPO e National Geographic nasce il progetto “Out of This World Colours“, un emozionante racconto alla scoperta dei luoghi più “marziani” della nostra Terra.

Nell’ambito di questo nuovo branded content, il pluripremiato fotografo Keith Ladzinski armato del suo OPPO Find X3 Pro ha dato vita a scatti di rara bellezza, che hanno permesso di ritrovare un po’ del fascino di Marte in posti inesplorati del nostro pianeta. L’intento era proprio quello di guardare a questi luoghi dal raro fascino con la stessa curiosità e passione con cui si guarderebbe agli orizzonti extraterrestri.

OPPO e National Geographic insieme per riscoprire il fascino della nostra Terra

Gli scatti emersi dalla campagna, di cui qui sotto vi proponiamo alcuni esempi, sono stati realizzati grazie alla nuova tecnologia installata sugli smartphone OPPO Find X3 Pro, flagship della nuova Serie Find X3. La straordinaria resa dei colori è merito del rivoluzionario sistema di gestione del colore a 10 bit sviluppato da OPPO e implementato su questi smartphone di ultima generazione.

Esplorando il deserto del Mojave è stato possibile ritrovare, anche sul nostro pianeta, delle atmosfere tipiche dell’immaginario marziano. Con questo progetto, OPPO riconferma l’intesa vincente con National Geographic, attraverso una campagna che permetterà all’azienda “di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in un 1 miliardo di colori”, dichiara Maggie Xue, President OPPO Western Europe.

D’altronde “Catturare ogni dettaglio e sfumatura del colore è uno degli aspetti chiave della fotografia” afferma lo stesso Ladzinski – fotografo di fama mondiale insignito di numerosi riconoscimenti da PDN, The International Library of Photography e la stessa National Geographic. “Lavorare insieme a OPPO è stata una grande opportunità che mi ha permesso di provare le ultime innovazioni nel settore dell’imaging, condividendo allo stesso tempo la passione per l’esplorazione, la creazione e la scoperta di momenti ed esperienze uniche”.

La campagna “Out of This World Colours” è tutta documentata con video, foto e scatti del dietro le quinte di un’avventura davvero unica ed emozionante. Il progetto è live sulle piattaforme di National Geographic, sul sito e sui canali social di OPPO con l’hashtag #OutofThisWorldColours.