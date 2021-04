Netflix continua a strabiliare i suoi abbonati con titoli sempre nuovi davvero avvincenti e per tutti i gusti. Famosi o meno esistono contenuti davvero imperdibili che meritano di essere visti. Se non avete ancora guardato queste 4 serie TV, cosa state aspettando? Non avete davvero idea di cosa vi state perdendo!

Ecco le 4 serie TV che rientrano i contenuti Top Ten di Netflix proprio in questi giorni. Prendete nota e non dimenticate di guardarle, vi faranno letteralmente inchiodare davanti allo schermo.

Ecco le 4 serie TV da non perdere su Netflix

Esistono, tra le innumerevoli proposte, 4 serie TV che nessuno dovrebbe perdere su Netflix. Titoli avvincenti e unici nel loro genere, capaci di divertire, emozionare, spaventare e creare suspense. Si tratta di Riverdale, Snowpiercer, New Amsterdam e Che fine ha fatto Sara.

Ognuna di queste 4 serie TV avrà la capacità di catturare l’attenzione dello spettatore che non vedrà l’ora di vedere il seguito nel prossimo episodio. Attenzione perché l’unica controindicazione è una vera e propria dipendenza da Netflix.

Riverdale

Tra i titoli disponibili su Netflix da guardare assolutamente, per gli amanti del genere teen drama, non può mancare Riverdale. Basata sui personaggi degli Archie Comics, questa serie è stata adattata per The CW.

Racconta la storia di Archie Andrews, un liceale che vuole affermarsi nel mondo della musica. Tuttavia insieme ai suoi 4 amici dovranno fare i conti con diverse difficoltà non solo personali, ma anche legate alla città da cui prende il nome la serie TV. Infatti ben presto questi ragazzi scopriranno che la Riverdale e i suoi abitanti non sono così tranquilli come volevano far credere.

Snowpiercer

Altra serie TV Netflix davvero avvincente è Snowpiercer. Ambientata su uno speciale treno che non si ferma mai, un gruppo di persone cerca di sopravvivere ad una nuova era glaciale.

Tuttavia i suoi convogli sono diviso a metà. In una si trova il ceto dell’alta borghesia che aveva pagato il biglietto per salvarsi, mentre nell’altra ci sono i poveri che sono saliti con la forza e che ora sono trattati come bestie. La differenza di classi porterà alla rivolta affinché questi ultimi possano ritrovare la dignità.

New Amsterdam

Questo titolo segue le vicende di un medico che approda all’ospedale più antico d’America. Max Goodwin, protagonista di questa serie TV Netflix, cercherà con il suo carattere e il suo modo di fare fuori dagli schemi di cambiare la mentalità dirigenziale e salvare più persone possibili.

Una recente uscita su Netflix: Che fine ha fatto Sara?

Da poco ha visto la luce una nuova serie TV: Che fine ha fatto Sara? Questa recente uscita su Netflix racconta di Álex, un uomo in cerca del colpevole dell’omicidio di sua sorella. Le verità che scoprirà, dopo aver passato diversi anni in carcere per essere stato incolpato ingiustamente, andranno ben oltre dal scoprire il vero responsabile.

Insomma 4 serie TV davvero avvincenti, da guardare tutto d’un fiato. Se vi siete persi i titoli in uscita sulle piattaforme più importanti vi consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo.