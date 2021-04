Iliad: Giga 100 con 5G gratis, la promozione migliore di sempre

Sorprende ancora una volta Iliad, azienda che si occupa di telefonia mobile da ormai tre anni a questa parte. Il colosso sta diventando sempre più forte all’interno del panorama dei gestori mobili, i quali infatti faticano a stargli dietro.

Secondo quanto riportato gli utenti avrebbero superato quota 7 milioni, tutti al servizio di Iliad che non vuole di certo mollare la presa. Lo scopo del gestore proveniente dalla Francia è quello di arrivare ancora più in alto e magari superare i colossi che da sempre si occupano di telefonia in Italia. Nel frattempo la notizia che in molti non hanno ancora appreso è che sul sito ufficiale dell’azienda è disponibile di nuovo una promo da 100 giga. Tutti coloro che credevano di aver perso il treno che terminava la sua corsa il 31 marzo con la Flash 100, potranno avere un’altra opportunità grazie alla presenza della stessa promo ma con nome diverso.

Iliad: ufficiale l’arrivo della Giga 100 sul sito ufficiale con 100GB e con il 5G

Iliad rende ancora una volta disponibile la sua promozione migliore ma con un altro nome. Tutti gli utenti che vogliono avere il massimo dall’azienda potranno sottoscrivere la nuova Giga 100, offerta che non lesina né in termini di contenuto né in termini di qualità.

Grazie ad un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre, gli utenti potranno inoltre anche risparmiare tanto. All’interno della promo Iliad concede 100 giga di traffico dati per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. La promo in questione offre il regalo anche la connessione 5G.