Lo scorso anno, Disney ha tenuto una interessante conferenza riservata agli investitori in cui ha svelato molte produzioni in arrivo su Disney+. La saga di Star Wars è uno dei franchise che riceverà molte attenzioni dalla Casa di Topolino con tante nuove serie in arrivo.

Disney ha annunciato molti prodotti che serviranno ad espandere ulteriormente l’universo di Star Wars e creare nuove storie. I fan sono in attesa di scoprire la nuova piega che prenderà la Saga dopo la fine delle vicende legate alla famiglia Skywalker.

Grazie a Corey Van Dyke possiamo scoprire le possibili date degli show in arrivo. L’utente ha provato ad immaginare le date di debutto dei vari show tenendo conto dello stato di produzione. Infatti, si tratta di serie quasi pronte per la messa in onda.

Tante serie a tema Star Wars in arrivo su Disney+

Pure speculation but based on some things we’ve heard here’s what I think the Star Wars schedule will be like in 2022: December 2021-February 2022: Boba

February-April: Mando 3

April-June: Kenobi

June-August: Andor

September-November: Bad Batch 2

November-January: Ahsoka pic.twitter.com/oSAIAzxISa — Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) April 8, 2021

Di seguito riportiamo il calendario creato da Corey Van Dyke. Ricordiamo che si tratta di supposizione basate sulle indiscrezioni trapelate nel corso del tempo e sullo stadio di sviluppo di ogni progetto.

The Book of Boba Fett : dicembre 2021 – febbraio 2022

: dicembre 2021 – febbraio 2022 The Mandalorian (terza stagione): febbraio – aprile 2022

(terza stagione): febbraio – aprile 2022 Obi-Wan Kenobi : aprile – giugno 2022

: aprile – giugno 2022 Andor : giugno – agosto 2022

: giugno – agosto 2022 The Bad Batch (seconda stagione): settembre – novembre 2022

(seconda stagione): settembre – novembre 2022 Ahsoka: novembre 2022 – gennaio 2023

Ovviamente Disney ha in programma anche nuovi prodotti, ma il loro stato di sviluppo è in una fase troppo iniziale per stimare una eventuale data di uscita. Certo è che il 2022 si preannuncia un anno molto ricco per i fan di Star Wars che potranno godere di tantissimi prodotti ambientati nella Galassia lontana lontana.