Whatsapp Business: ora è possibile gestire i cataloghi come non avete mai fatto

Sembra proprio che questo periodo stia dando all’app di messaggistica molti frutti. Basti pensare ai nuovi adesivi sbarcati sulla piattaforma per dare ottimismo e dedicati ai vaccini, oppure alla nuova funzione che permetterà di vedere le anteprime in una dimensione superiore al solito. Questa volta però parliamo della parte dedicata all’e-commerce, nonché Whatsapp Business. Essa darà modo alle aziende di creare e gestire il proprio catalogo dai client Web e desktop, in modo tale da avere una visione più grande dello schermo.

WhatsApp Business: ora è possibile gestire i cataloghi anche tramite client

Ma non finisce qui, perché oltre a poter creare e gestire cataloghi via client, WhatsApp ora permette alle aziende di nascondere determinati elementi da un catalogo, per poi tornare a visualizzarli nel momento in cui saranno di nuovo disponibili.

Come nascondere quindi un elemento da un catalogo? Basta andare in Impostazioni > Strumenti aziendali > Catalogo e poi in Altre opzioni dal menu a tre punti e infine su Nascondi.

Scendendo nel dettaglio, gli elementi si possono nascondere anche in blocco attraverso una pressione prolungata su uno degli elementi. In questo modo si attiverà la selezione multipla. Tuttavia su possono nuovamente visualizzare gli elementi nascosti entrando nella pagina dei dettagli del prodotto e selezionando Scopri nella voce Altre opzioni.

Curiosità per chi non sapesse nulla sulla funzionalità catalogo: questa è stata inserita da WhatsApp alla fine del 2019 e ad oggi ha raggiunto gli 8 milioni di cataloghi aziendali. Per giunta WhatsApp ha inserito la funzione che permette di sfruttare i Deep Link senza dover necessariamente visitare WhatsApp Sticker Store.