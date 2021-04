Gli sviluppatori e creatori di PUBG Mobile, Krafton, hanno annunciato nuovi progetti come PUBG: New State. Ora, nuove indiscrezioni suggeriscono il nome di un altro progetto in lavorazione. Questo nuovo progetto é uno sparatutto fantascientifico che sembrerebbe non appartenere alla categoria dei battle royale. Secondo alcune fughe di notizie da PlayerIGN, si dice che il gioco abbia il nome in codice “Vertical”.

Vertical é in fase di sviluppo e richiederá due o tre anni per essere completato. PlayerIGN ha caricato alcuni screenshot che rivelano le posizioni lavorative create all’interno dell’azienda per lavorare a questo progetto. Dunque, il gioco potrebbe essere un successore di PUBG che non abbraccia le meccaniche del battle royale.

PUBG Mobile: Vertical non avrá elementi battle royale

Secondo quanto riferito, il gioco é stato costruito su Unreal Engine 4 e attualmente ci sono 14 annunci di lavoro per posizioni di sviluppatore nel gioco. In particolare, essi includono il Concept Artist, il Video Editing Artist, il Character Concept Artist, il Lighting Artis, ecc.

Gli elementi chiave di Vertical saranno tutti legati alla fantascienza; il gioco si svolgerá nell’anno 2053 ed i giocatori potrebbero avere opzioni per scegliere un braccio bionico o un veicolo futuristico. Mentre la maggior parte delle armi che vediamo in PUBG: New State hanno giá fatto parte del gioco, ci sono alcune armi che sembrano nuove. Queste potrebbero essere armi futuristiche che saranno disponibili tramite obiettivi da completare.

L’altro gioco recentemente annunciato dagli sviluppatori di PUBG Mobile si chiama “Undawn”. É un nuovo gioco di zombie pubblicato dalla stessa societá che ha pubblicato il popolare gioco di battle royale Free Fire.