I fan di tutto il pianeta chiedono a gran voce la data di pubblicazione della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta; e badate bene, non parliamo della serie TV, ma proprio della data della sua release. Una presa di posizione comprensibile dopo che per ben due volte lo show è stato annunciato e poi rimandato.

Inizialmente infatti la pubblicazione dello show spagnolo era stata data per certa nella date del 7 aprile; come i fan più attenti avranno potuto notare però lo scorso 7 aprile niente e apparso su Netflix. Il motivo, come già accennato, è che lo show è stato rimandato in data 30 aprile, o almeno cosi sembrava. Dalla pagina Facebook della serie infatti si apprende che La Casa di Carta 5 uscirà nel “2021”.

La Casa di Carta: arriva il remake prodotto in Corea del Sud

Non ci sono dunque notizie certe sull’ultima stagione de La Casa di Carta; in compenso però, direttamente dalla Corea del Sud, arriva una notizia tanto interessante quanto inattesa. Netflix infatti si prepara a lanciare il remake sudcoreano della serie TV. Prepariamoci dunque a vedere il Professore, Nairobi e tutta la banda in versione K-drama.

Netflix si è comunque sempre molto interessata al mercato asiatico come dimostrano le numerose produzioni, i cui risultati ad onor del vero sono stati altalenanti. Adesso, sarà il turno de La Casa di Carta; secondo le prime indiscrezioni lo show sarà ambientato a Seul e sarà diretto da Kim Hong-sun. La speranza ovviamente è che la nuova serie coreana possa raggiungere, se non addirittura superare la serie originale.