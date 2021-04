Netflix: la piattaforma non ci delude, in arrivo anche ad Aprile delle nuove serie tv

La primavera è nell’aria già da qualche settimana e ognuno di noi, soprattutto dopo tanti giorni di lockdown, ne approfitta per fare lunghe passeggiate al mare o per parchi (nei pressi) in cerca di aria pulita. C’è anche chi, però, preferisce trascorrere comunque le giornate in casa davanti al proprio PC o TV alla ricerca delle ultime serie tv in uscita di Netflix. Insomma, la piattaforma è amata da tutti quindi non è esclusa l’opzione che anche coloro che passano il tempo all’aria aperta, ne approfittino per seguire la propria serie preferita una volta tornati a casa.

NETFLIX: il programma completo dei prossimi giorni di Aprile

Netflix come sempre si impegna per sfornare ogni mese una travolgente ondata di nuove serie televisive. Tra queste abbiamo già visto arrivare The wedding coach (stagione 1),

Snabba Cash (stagione 1), This is a robbery (7 Aprile).

Stanno per sbarcare invece nuove serie tv e film originali Netflix nei prossimi giorni. Qui di seguito il programma completo:

13 aprile

My Love: sei storie di vero amore (serie tv)

14 aprile

Papà non mettermi in imbarazzo (serie tv)

Love and Monsters (film)

15 aprile

Ride or die (film)

16 aprile

Arlo il giovane alligatore (film)

Fast & Furious: Piloti Sotto Copertura (serie tv, stagione 4)

20 aprile

Izzy nel mondo dei koala – Stagione 2

21 aprile

Zero (serie tv, stagione 1)

22 aprile

David Attenborough: la vita a colori (serie tv)

Dora e la città perduta

23 aprile

Tenebre e ossa (serie tv)

26 aprile

Rainbow High (serie tv)

27 aprile

Go! Go! Cory Carson (serie tv, stagione 4)

29 aprile

Yasuke (serie tv)

L’apparenza delle cose (film)

30 aprile

I Mitchell contro le Macchine (film)

Suburbia Killer (miniserie)