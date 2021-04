Tra le varie cose in comune tra Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5 vi sono anche alcune offerte speciali pensate dal colosso di Mountain View Google, per gli utenti che hanno deciso di acquistare uno di questi smartphone.

Per esempio era in vigore una promozione in virtù della quale era possibile ricevere 600 Google Play Points da utilizzare per gli acquisti effettuati entro il 30 aprile 2021. Ne parliamo al passato perché il colosso ha deciso di sospenderla. Scopriamo maggiori dettagli.

Google ha deciso di sospendere una promozione sui Pixel 4a 5G e Pixel 5

Chi non era a conoscenza di tale promozione (disponibile solo in alcuni mercati selezionati, come Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Australia e Taiwan) e, pertanto, non ha ancora riscattato i 600 Google Play Points, dovrà avere un po’ di pazienza prima di poterlo fare, in quanto nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha deciso di sospendere l’iniziativa dopo avere rilevato dei “problemi tecnici”.

La pagina di supporto sul sito del colosso statunitense non descrive quale problema tecnico ha causato la sospensione del programma ma fa presente che è già in fase di studio una soluzione. Allo stato attuale non è chiaro se tale promozione sarà prolungata nel momento in cui tornerà a essere disponibile.

Ricordiamo che nelle prossime settimane Google dovrebbe lanciare una nuova generazione di smartphone di fascia media, probabilmente sfruttando il nome Google Pixel 5a e sarà interessante scoprire se tale device arriverà anche nel nostro Paese. Al momento, infatti, gli utenti italiani che desiderano usufruire dell’esperienza offerta dal colosso di Mountain View devono puntare su Google Pixel 4a.