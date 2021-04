Cattive notizie per tutti gli appassionati di serie TV. Vis a Vis 5 non si farà. Arrivano le conferme da parte dei produttori. Pare proprio che più nessuno possa far loro cambiare idea. Niente da fare tutti si ferma per questo titolo Netflix che ha appassionato milioni di abbonati. E se non ci sarà una quinta stagione, nemmeno l’ultima speranza può rimanere accesa. Infatti neanche per L’Oasi ci sarà un sequel! Perché una decisione tanto amara e categorica? Facciamocelo spiegare da chi ha ideato la serie TV.

Vis a Vis 5 non si farà: tutto si ferma là dove lo avevamo lasciato

Questo titolo di produzione spagnola è stato creato e realizzato grazie a Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija. Sono loro le menti che hanno intessuto una trama così avvincente dal primo all’ultimo episodio. Tuttavia sono anche loro la causa della disperazione di molti fan alla notizia che Vis a Vis 5 non si farà.

Perché allora spingersi a tal punto da realizzare uno spin-off, L’Oasi, lontano da ogni contesto precedente? Lo spiega proprio Iván Escobar in un’intervista rilasciata a “Vertele!“, il gossip magazine spagnolo per eccellenza.

“Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto“.

Nemmeno questo nuovo capitolo avrà un sequel e se Vis a Vis 5 non ci sarà, neanche L’Oasi potrà regalare una nuova stagione per tutti gli appassionati di Macarena. A detta di Escobar L’Oasi è stata un po’ “come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare“. Quindi un esperimento per vedere se il matrimonio poteva durare, ma ahimè si è già concluso. E ora con un figlio da crescere, seguendo la metafora di Escobar.

Come un viaggio che inizia, purtroppo quanto bello possa essere, deve anche finire e per il produttore questo è il karma. “Vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“. Addio speranze, ma per alleviare il dolore ci sono queste 4 serie TV Netflix davvero esagerate.