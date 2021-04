Mentre si fa pretenziosamente spazio per l’uscita di Resident Evil Village anche su PC (requisiti minimi a questo indirizzo) si cita l’avvenire di nuovi capolavori nel contesto dei giochi PC referenti al mese di Aprile 2021. In particolare gli utenti non aspettano altro che mettere le mani su titoli del calibro di Outriders, Oddworld: Soulstorm, MotoGp 21 e NieR Replicant Ver. 1.22474487139 i cui dettagli sono ora disponibili in anteprima mondiale.

Giochi in uscita per PC: ecco cosa arriva con i nuovi titoli

Outriders arriva il 1 Aprile è sviluppato da People Can Fly e rispecchia le fattezze tecniche di uno sparatutto cooperativo in cui un massimo di tre giocatori può cimentarsi in un universo di gioco fantascientifico e mai scontato. Il titolo è di fatto ambientato su un lontano pianeta chiamato Enoch colonizzato dagli umani.

Saremo chiamati ad impersonare un ex-militare gestore della sicurezza in fase di colonizzazione. Un sonno criogenico lo ha catapultato a trent’anni dal suo presente. Al suo risveglio una situazione anomala lo porta a vivere una guerra intensa in cui ritrova potere sovraumani che gli consentono di riportare in asse le fasi del conflitto.

Oddworld: Soulstorm, invece, è atteso per il 6 Aprile. Consegna una nuova missione ai giocatori che devono riportare la libertà dopo gli eventi del New ‘n’ Tasty. In questo nuovo capitolo troveremo uno scenario ancora più cupo all’interno del quale usare le nostre abilità a difesa delle eventuali minacce.

MotoGP 21 esce il 22 Aprilee non ha certo bisogno di presentazioni. Saremo alla guida dei bolidi su due ruote all’interno di una struttura di gioco tradizionale molto coinvolgente e destinata sia ai neofiti che agli esperti. Chiamati a scalare le classifiche ci impegneremo in una dura carriera agonistica simulativa che ci porterà sulla vetta delle classifiche del campionato ufficiale.

Chiudiamo con Nier Replicant ver. 1.22474487139 in arrivo il 23 Aprile con al seguito una nuova avventura post-apocalittica in cui il protagonista cerca una cura per la malattia della sorella. Migliorato il sistema di combattimento ed il gameplay in generale per un’avventura grafica di prim’ordine.