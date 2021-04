Resident Evil Village rappresenta l’inedito capitolo della saga survival horror più famosa di sempre. Dopo anni di inattività il team di sviluppo si rimette al lavoro per creare l’ennesimo capolavoro horror disponibile su sistemi multipiattaforma. Nessun problema a far girare il gioco su console di ultima generazione ma gli utenti con piattaforma Personal Computer potrebbero in contrare qualche problema in mancanza dei seguenti requisiti minimi necessari per vivere intensi momenti di paura ed avventura. Scopriamo quali sono.

Requisiti Resident Evil Village per PC

Per avere il Ray Tracing serve quanto meno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o una AMD Radeon RX 6700 XT. Al di là di questo basti sapere che ciò che seguirà non rappresenta una tautologia in merito alle caratteristiche tecniche dei PC. Capcom, infatti, si riserverà il diritto di incrementare il divario con questi requisiti in vista di eventuali modifiche. Queste sono le attuali indicazioni per le componenti minime e consigliate:

Requisiti minimi Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM DirectX 12 Note aggiuntive: Performance stimata (impostando Priorità alla performance): 1080p/60 fps Potrebbero verificarsi dei cali di frame rate durante le scene più complesse NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6700 XT necessarie per attivare il ray tracing I requisiti di sistema potrebbero subire delle modifiche durante lo sviluppo del gioco