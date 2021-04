Procedono le riprese della terza stagione di You e i fan già si chiedono quando lo show sbarcherà su Netflix. You è stata pubblicata per la prima volte nel 2018; lo show racconta la storia di Joe Goldberg e della sua ossessione per una cliente. La serie TV infatti si concentra sul fenomeno dello stalking, una pratica che può causare seri problemi a chi ne è vittima.

You ad oggi conta due stagioni con due distinti archi narrativi. La prima stagione il protagonista viene attratto da una sua cliente; nella seconda invece, dopo il trasferimento da Los Angeles a New York il nostro protagonista, interpretato da Penn Badgley, cadrà nella stessa ossessione anche per la chef Love Quinn.

You: quando arriverà la terza stagione?

I fan che aspettano la terza stagione di You non riceveranno buone notizie. La pubblicazione infatti era originalmente prevista per la fine del 2021. Tuttavia la pandemia ha causato, come con molte altre serie TV, imprevisti e disagi. Il risultato è che la produzione ha subito dei ritardi e adesso sia attendono novità.

Ad oggi dunque non si hanno certezze in merito alla terza stagione di You; una delle poche cose note sono il numero delle puntate. La serie TV infatti dovrebbe essere composta da 10 episodi; inoltre secondo le informazioni trapelate nella terza stagione si approfondiranno numerosi aspetti fin qui tenuti un po’ ai margini della narrazione. Infine pare che il cast vedrà l’aggiunta di numerosi volti nuovi e che alcuni di questi sarebbero già piuttosto noti al pubblico.