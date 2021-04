La campagna vaccinale è nel pieno in tanti Paesi Europei e non, viaggiando a ritmi forsennati per raggiungere quanto prima l’immunità di massa. Ciononostante, una parte dell’opinione pubblica è ancora piuttosto scettica sull’efficacia e la sicurezza di questo farmaco: non soltanto no-vax, ma anche cittadini confusi dalla pessima strategia comunicativa messa in atto soprattutto nell’ambito di alcuni preparati, come nel caso di AstraZeneca.

Per diffondere un clima di serenità, consapevolezza e speranza nei confronti della vaccinazione, Facebook Inc. ha creato in collaborazione con l’OMS un nuovo set di sticker interamente dedicato ai vaccini che prende il nome di Vaccines for All.

WhatsApp, arriva il set di sticker sui vaccini: ecco come ottenerlo

Si tratta di un pacchetto di adesivi che possono essere scambiati fra i contatti, esattamente come i normali sticker già in uso su WhatsApp. Implementati dal 2018, questi piccoli adesivi – talvolta anche personalizzabili – sono presto diventati un must nella messaggistica istantanea. Perché non utilizzarli, dunque, per accrescere la fiducia verso quella che rappresenta a tutti gli effetti l’unica arma capace di trasportarci fuori dalla pandemia?

Ottenerli sul proprio smartphone è molto semplice. Basta infatti recarsi nello store degli sticker: per Android bisogna cliccare sulla graffetta nella schermata della chat, mentre su iOS su quella specie di quadratino simile a un adesivo a destra della barra di digitazione del messaggio. A questo punto, bisognerà fare un tap sull’indicazione “+” per entrare nello store gratuito.

Una volta dentro, basterà scorrere per cercare Vaccines for All (trattandosi di una novità, potrebbe essere già fra i primi risultati) e cliccarci sopra, selezionando l’indicazione “scarica” per aggiungerli alla propria collezione di sticker. Diverranno visibili nella sezione “I miei sticker”.