Il volantino Unieuro riserva agli utenti italiani una miriade di promozioni molto interessanti, per mezzo delle quali risulta essere veramente semplice pensare di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre “folli”.

Le soluzioni attualmente disponibili da Unieuro, lo ricordiamo, sono raggiungibili nei vari punti vendita e sfruttando l’e-commerce aziendale, in questo modo il cliente potrà godere degli stessi identici prezzi di vendita, anche acquistando dal divano di casa propria. In parallelo è prevista la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla merce che l’utente ha effettivamente deciso di acquistare.

Scoprite in esclusiva assoluta i migliori codici sconto Amazon, e ricevete subito gratis le offerte più interessanti della giornata, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Unieuro: questi sono i migliori sconti del momento

Tantissime sono le promozioni legate alla telefonia mobile, ma gli sconti più interessanti partono sicuramente dal Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition con la quale il consumatore ha la possibilità di mettere le mani sulle stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con il processore Qualcomm Snapdragon, non il solito Exynos. Il suo prezzo, data la presenza sul mercato da ormai un anno, si aggira attorno ai 519 euro.

Volendo ridurre le aspettative e la qualità generale, ricordiamo comunque essere disponibili anche i modelli più economici, come Realme 8 Pro, in vendita a 299 euro, ma anche Oppo Reno 4 a 399 ero, Xiaomi Mi 11 Lite in vendita a 349 euro o Motorola E7 Plus, il cui prezzo si aggira attorno ai 139 euro.

Maggiori informazioni in merito alla campagna sono reperibili direttamente qui sotto.