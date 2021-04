I fan di The Umbrella Academy fremono dalla voglia di vedere la terza stagione dello show, ma non sembrano arrivare buone notizie dal set. Lo show, fin dalla prima stagione, ha catturato tantissimi spettatori che adesso fremono per scoprire il proseguo delle avventure della famiglia più bizzarra tra i superiori. La serie TV racconta le avventura di un gruppo di ragazzi adottati da un eccentrico signore che li ha selezionati proprio per le loro unicità.

La serie, tratta dall’albo scritto da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, inizia con la morte del padre adottivo dei ragazzi che si riuniranno in occasione del funerale; da qui la storia si dipanerà partendo dalla ricerca dell’assassino del padre.

The Umbrella Academy: la terza stagione e in lavorazione

La situazione globale, con le restrizioni e le problematiche legate alla pandemia, hanno per forza di cose rallentato la produzione della terza stagione di The Umbria Academy. Lo show distribuito da Netflix ha comunque ripreso i lavori anche se, come ammesso dallo steso Tom Hopper, l’attore che interpreta Luther: “Le riprese dureranno molto più a lungo“.

Per una notizia che di certo non farà felice i fan una che invece dovrebbe tirargli su il morale. Parliamo di Eliot Page e della sua decisone di compiere la transizione da donna a uomo. Come ammesso dallo stesso Steve Balckman, ideatore e sceneggiatore dello show, l’attore, dopo la sua decisione, ha ripreso il lavoro con nuovo entusiasmo ed energia, un forza che ha coinvolto l’intera troupe. I fan sperano che la stessa energia possa essere incanalata anche nella terza stagione di The Umbrella Academy.