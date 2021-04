La crisi dei chip sembra aver mietuto un’altra vittima, si tratta di Pixel 5a. Il nuovo device targato Google potrebbe non vedere mai la luce proprio a causa della mancanza di semiconduttori.

L’incredibile indiscrezione è stata lanciata 9to5Google e si basa su alcune fonti vicine a Mountain View. Stando a queste informazioni, Google ha deciso di cancellare definitivamente il progetto Pixel 5a.

La decisione è stata presa proprio per la crisi dei chip che sta caratterizzando il settore mobile e più in generale il mondo tecnologico. A causa del problema, sarebbe impossibile per Google riuscire ad ottenere abbastanza componenti per assemblare il Pixel 5a.

Google potrebbe aver cancellato il Pixel 5a

Infatti, il device dovrebbe utilizzare parti hardware realizzate da Qualcomm. Possiamo ipotizzare che le componenti critiche saranno principalmente il SoC e i modem 4G e 5G. Proprio questi pezzi sono quelli più richiesti dal mercato e il chipmaker americano non riesce a produrne a sufficienza per soddisfare la domanda.

Molti OEM hanno deciso di sospendere la produzione dei device in attesa di poter accumulare nuove scorte. Di conseguenza, Google potrebbe estendere la produzione di Pixel 4a 5G non potendo realizzare fisicamente i Pixel 5a. Inoltre, considerando l’attuale crisi dei chip, anche il Pixel 6 potrebbe essere a rischio produttivo.

Google infatti sta pianificando di lanciare il device con un nuovo SoC proprietario dal nome in codice “Whitechapel”. Il processore potrebbe essere sviluppato in collaborazione con Samsung e avere una base in comune con gli Exynos del chipmaker coreano. Restiamo in attesa di maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.

AGGIORNAMENTO: Google ha smentito ufficialmente la notizia