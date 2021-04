Al momento, l’unico vero e proprio limite di Clubhouse è quello di fungere solo per i dispositivi Apple . Di fatto, non è disponibile sui dispositivi Android . Ma sarà un giorno disponibile per questi dispositivi o mai? Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Clubhouse: non è ancora disponibile la versione per il robottino verde, ma la data c’è

Gli utenti che posseggono un device Android stanno aspettando davvero con ansia l’arrivo dell’app anche sul Google Play Store. Il team di Clubhouse, in un recente comunicato, ha annunciato che “non vedere l’ora di lavorare alla versione per Android“. In base ad alcune indiscrezioni, l’applicazione arriverà nel Google Play Store più o meno entro i due/tre mesi. Gli sviluppatori del social network, inoltre, stanno lavorando sempre di più al fine di implementare delle nuove lingue, essendo che, almeno per ora, è disponibile solo in lingua inglese.

Paul Davison e Rohan Seth, ossia i due co-fondatori di Clubhouse, hanno affermato con molta felicità che l’Italia è uno dei Paesi che ha accolto il social network con maggiore entusiasmo. Il download dell’app, infatti, è avvenuto ben 8 milioni di volte nel nostro Paese. Ovviamente, questo solo dagli iPhone, essendo che, come detto prima, versioni ufficiali per Android non ce ne sono.