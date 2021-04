“Inizialmente il progetto era stato pensato per YouTube” aveva esordito in un’intervista Salvatore Martines ideatore e regista di Assassins. A questa serie TV non ci credeva nessuno, o meglio solo lui ci credeva, e invece… Ecco cosa sta succedendo e se vi convince questo articolo vi diremo anche dove vedere i suoi episodi.

Assassins: inizialmente doveva essere una serie per i fan del videogioco quasi omonimo

La serie TV Assassins inizialmente doveva essere una produzione destinata ai fan del quasi omonimo videogioco Assassin’s Creed. Al contrario Martines ha cercato di dare un nuovo tocco, più cinematografico, a questo titolo rendendolo davvero una rivelazione per molti.

Si tratta di una produzione indipendente che si basa sulla storia dei Nizariti, una setta di assassini. I produttori hanno realizzato questa serie in collaborazione con Corsenal Production ed è la dimostrazione che si possono realizzare contenuti “wow” pur avendo a disposizione poche risorse.

I ragazzi hanno scelto per Assassins tre città: Salerno, Furore e Amalfi. Racconta la vita di Nick Holland, interpretato proprio da Salvatore Martines. Questo giovane ragazzo pensava di avere una vita normale, quando però scopre di discendere dalla lunga dinastia degli Assassini. Il mondo sta per finire e i minuti sono contati, in gioco c’è la vita di miliardi di persone e lui dovrà scegliere se credere in questa rivelazione oppure no. Lasciamo alla vostra vostra immaginazione cosa avrà scelto.

I 7 episodi sono disponibili dal 29 dicembre 2020 su Amazon Prime Video

Che futuro si sarebbero immaginati questi giovani ragazzi quando avevano iniziato a realizzare Assassins?

“Avevamo creato infatti una sceneggiatura per il web e non per la grande distribuzione come Prime Video o Netflix. Dopo abbiamo contattato un agente che si occupava di distribuzione di prodotti low budget, e quindi abbiamo avuto l’opportunità di distribuirla” aveva confessato Martines in un intervista ai colleghi di Tvserial.it.

E così Assassins è ora integralmente disponibile su Amazon Prime Video e pare che verso la fine di aprile 2021 comparirà anche su Tubi. Gli episodi del primo capitolo sono 7 e a quanto rivelato dal creatore “ci sarà di sicuro una continuazione”.