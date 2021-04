Telegram sorprende gli utenti più scettici e batte WhatsApp con questa funzione

Tutte le funzioni presenti in Telegram che di certo non esistono su WhatsApp, hanno convinto anche i più scettici a provare l’applicazione russa. I numeri ormai confermano la grande crescita: in soli due mesi oltre 100 milioni di nuovi utenti hanno inondato Telegram.

A risaltare all’occhio delle persone è stata la funzione migliore in assoluto, ovvero quella dei canali. Questi non sono altro che dei gruppi in cui gli utenti non possono interagire ma dove di certo possono coltivare i loro interessi. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale dedicato alle offerte Amazon. Clicca qui per entrare per beneficiare di tante offerte nascoste.

Telegram riesce a battere WhatsApp con le funzioni che il Play Store descrive dettagliatamente