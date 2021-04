Il lancio di Iliad nel fisso è oramai imminente. Come ribadito anche in occasione della conferenza di Iliad Group del 16 Marzo 2021, lo sbarco in Italia avverrà “prima dell’estate”, ma non è escluso che lo stesso possa essere ancora più vicino del previsto.

L’operatore ha recentemente acquistato il 12% del capitale sociale di Unieuro dopo due anni di collaborazione per le Simbox. Tra le altre cose, l’operazione potrebbe anche agevolare la strategia per il segmento fisso in Italia. Ecco maggiori dettagli.

Iliad pronto a sbarcare con la rete fissa anche in Italia

La notizia dell’acquisizione era stata data lo scorso 6 Aprile 2021, e nella partecipazione del 12% è incluso anche un contratto equity swap per l’1,9% sottoscritto da Iliad Holding con scadenza il 17 Settembre 2021. Iliad stessa ha reso noto di aver deciso di investire nel capitale di Unieuro “mentre si appresta a entrare nel mercato della rete fissa”.

Non si conoscono al riguardo le strategie dell’operatore perché, come accennato dal CEO del Gruppo nell’ultima conferenza, la priorità per Iliad è quella di preservare il cosiddetto launch-impact dell’operazione nel mercato italiano. Tuttavia, secondo quanto ripetuto negli scorsi mesi, Iliad Italia potrebbe sbarcare nel mercato fisso tramite la Freebox Pop di Free, il brand francese di Iliad Group.

Un’altra dichiarazione di Benedetto Levi, in una delle sue ultime interviste, in merito alla fornitura del servizio di rete fissa, ha lasciato invece aperta la strada a possibili accordi commerciali con altre aziende, anche in questo caso non meglio descritti. Anche Unieuro potrebbe avere un suo ruolo nella strategia di distribuzione di Iliad, non solo per il segmento mobile dove la partnership è già avviata da anni, ma anche per il lancio dell’offerta in fibra su rete Open Fiber per il segmento fisso. Che dire, non vediamo l’ora di scoprire quali interessanti offerte ha in serbo per noi italiani.