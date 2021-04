Nel mese di Aprile è confermata la migliore tariffa di sempre in casa Iliad. Sia attraverso il sito internet ufficiale sia attraverso uno dei punti vendita autorizzati, gli utenti che intendono attivare una SIM con il provider francese possono accedere alla promozione Flash 100.

Iliad regala il 5G con l’offerta più conveniente di sempre

Il pacchetto Flash 100 è attualmente tra i migliori nel mercato della telefonia mobile italiana. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti e SMS infiniti verso tutti con 100 Giga per navigare in rete. Il costo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 9,99 euro con pagamento a trenta giorni. In aggiunta a questo prezzo base è previsto una quota una tantum valida per l’attivazione della tariffa e il rilascio della SIM. La spesa in questo caso è di 10 euro.

La vera novità di Flash 100, dati per assodati i consumi molto ampi e i costi da ribasso, è rappresentata dal 5G. Gli utenti di Iliad che attivano questa promozione potranno navigare in internet con la tecnologia dell’altissima velocità.

Il gruppo commerciale di Iliad ha deciso di differenziare la sua strategia sul 5G rispetto ad altri operatori, tra cui TIM e Vodafone. Con Iliad, infatti, il 5G sarà disponibile completamente a costo zero per tutti coloro che hanno attivato la Flash 100.

Stante le cose, la sperimentazione del 5G di Iliad è partita in 20 città italiane. Tra queste si segnalano, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Le prospettive dell’operatore sono quelle di aggiungere ulteriori capoluoghi nella lista entro la fine dell’anno.