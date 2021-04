Una delle più grandi questioni della nostra epoca è senza dubbio quella energetica, il mondo ha bisogno di energia, tanta e costantemente, però non può più permettersi di bruciare combustibili fossili per produrla, dal momento che il sottile equilibrio naturale è già arrivato al limite se non al punto di non ritorno.

Ovviamente, i vari Governi stanno cercando di varare varie azioni che concilino ambiente ed energia, puntando sempre più su fonti rinnovabili, andando anche a braccetto con la scienza che cerca costantemente nuove fonti puliti e in grado di produrre quantitativi di energia soddisfacenti.

In questo contesto ovviamente la voce che spicca è il nucleare, con la fusione che sembra muovere i piccoli primi passi verso la realtà e la fissione invece, che è già una realtà ben consolidata ma che in molti temono di adoperare.

La politica USA sul nucleare

A quanto pare l’Amministrazione Biden ha un piano ben definito in merito al nucleare, secondo le informazioni emerse, è in progetto un piano per incoraggiare le aziende ad adottare processi di produzione di energia più puliti, piano che a quanto pare contiene anche il nucleare tra le soluzioni papabili, confermato anche dal consigliere per il clima della Casa Bianca Gina McCarthy in una conferenza stampa.

A quanto pare l’Amministrazione americana ha le idee ben chiare, il Presidente Biden avrebbe infatti chiesto che il 100% dell’energia prodotta negli Stati Uniti provenga da fonti pulite entro il 2035, demolendo letteralmente l’uso del carbonio.

L’energia nucleare non produce alcun inquinamento da Carbonio e dovrebbe essere presa in considerazione in qualunque transizione verso fonti rinnovabili, questo hanno detto gli esperti.