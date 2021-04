A causa delle limitazioni agli spostamenti dovute alla lotta alla pandemia di Covid-19 ci si trova spesso tra le quattro mura domestiche dove non sempre il tempo scorre veloce, ecco allora per voi alcune App Android per ingannare il tempo. Scopriamo insieme alcun delle migliori applicazioni per sistemi Android perfette per ingannare il tempo.

Le migliori applicazioni passatempo per Android

eTABU: cominciamo subito con uno dei passatempi più classici. Stiamo parlando di Tabù, il gioco in cui si deve indovinare la pararla misteriosa mentre i compagni cercando di suggerirti; l’unica regola, non usare le parole tabù. Il gioco permette di divertirsi sia in modalità locale che online, un ottimo passatempo per ingannare l’attesa della cena.

GuessUp – Indovina le Sciarade e le Parole: Il titolo è di per se abbastanza esplicativo; questo gioco è un insieme di indovinelli, enigmi e sciarade. Tra le varie caratteristiche del gioco anche la possibilità di doversi cimentare performance canore e anche mimare film e serie TV. Anche in questo caso un’ottima applicazione Android per passare il tempo in allegria.

Editor Video: se invece siete degli appassionati di video e di editing, potreste decidere di impiegare le ore da trascorrere a casa dedicandovi a un nuovo progetto. In questo caso vi potrebbe tornare molto utile l’applicazione Editor Video. Grazie a questa App sarà possibile editare i propri video direttamente dallo smartphone.