Un incubo costante per gli utenti con smartphone Android. Anche in questa primavera, infatti, continuano a circolare di smartphone in smartphone una serie di file pericolosi. Tra i file infetti che caratterizzano il sistema operativo del robottino verde, spicca per pericolosità il malware Joker. A mesi di distanza, Joker è ancora uno spauracchio per molte persone.

Android e il malware Joker, un pericolo da non sottovalutare

Tra tutti i file infetti per Android, Joker è probabilmente il più subdolo. Il malware si nasconde in alcune applicazione del Google Play Store, il negozio virtuale per gli utenti Android. Il file è in grado di superare il filtro di protezione del servizio Google Play Protect ed inoltre si trasmette di smartphone in smartphone attraverso le varie catene di messaggi.

L’obiettivo principale del file infetto è quello di attivare in automatico servizi a pagamento sui profili tariffari delle potenziali vittime. Incappare in Joker, quindi, potrebbe significare mettere seriamente a rischio i propri risparmi.

Anche in Italia, il malware ha colpito una serie di utenti. Molti clienti di TIM, Vodafone e WindTre, proprio a causa di Joker, hanno segnalato ai relativi servizi di assistenza delle anomalie per il proprio credito e il proprio saldo.

Allo stato attuale, gli sviluppatori di Android hanno eliminato le app di Google Play Store da cui è comparso il file infetto lo scorso autunno. Il sospetto tuttavia è che Joker possa nascondersi in altri servizi sempre sul marketplace Android. Gli utenti devono quindi prestare molta attenzione a tutto ciò che si scarica online, anche se proveniente da negozi virtuali ufficiali.