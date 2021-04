WindTre si candida ad essere uno degli operatori telefonici più attivi nel corso di queste settimane. Per la primavera, il gestore arancione conferma la sua strategia commerciale volta ad acquisire nuovi clienti. In maniera prioritaria l’obiettivo di WindTre è conquistare quanti più consensi nel pubblico più giovane. La battaglia per le fascia di clienti più giovani è tutta concentrata tra la stessa WindTre e TIM con le sue tariffe TIM Young.

WindTre guarda ai giovani con queste due tariffe

In alternativa a TIM Young, gli utenti potranno accedere non ad una ma bensì a due offerte del provider arancione. La prima offerta è la WindTre Student. I clienti che provvedono all’attivazione di questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di soli 9,99 euro.

A differenza di altre ricaricabili di WindTre, per questa tariffa, ci sono condizioni particolari da rispettare. In primo luogo gli utenti dovranno attivare il sistema di pagamento Easy Pay che prevede la fatturazione del costo mensile su carta di credito o conto corrente.

La portabilità del numero non è necessaria. Ciò significa che oltre agli attuali abbonati di TIM, Vodafone o Iliad, la promozione è anche disponibile per gli attuali clienti di WindTre. Necessario per l’attivazione è però un’eta uguale o inferiore ai 20 anni.

In alternativa alla Student, i clienti potranno scegliere la WindTre Young. Questa promozione, disponibile per tutti gli under 30, prevede gli stessi consumi (chiamate e SMS no limits più 80 Giga) al costo mensile di 11,99 euro.