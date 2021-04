PosteMobile Full, operatore virtuale di telefonia mobile, ha deciso di prorogare online fino al 20 Aprile 2021, salvo ulteriori cambiamenti, la sua offerta tariffaria con 100 Giga e prezzo mensile decrescente, denominata Promo Creami Relax 100.

Questa è un’offerta che precedentemente prevedeva 80 Giga di traffico internet, con un bonus di 20 Giga aggiuntivi erogati dopo il 13° mese, ma che attualmente consente di ottenere un bundle dati composto da 100 Giga mensili fin da subito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga fino al 20 aprile 2021 la Creami Relax 100

La Promo Creami Relax 100 prevede ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 100 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download, al prezzo di 10 euro al mese dal primo al terzo rinnovo. Il costo previsto dai rinnovi dell’offerta è decrescente: dal quarto al sesto rinnovo il prezzo si abbassa a 9 euro al mese, mentre a partire dal settimo rinnovo il cliente dovrà sostenere un costo di 8 euro mensili.

Si ricorda che tutte le offerte PosteMobile della gamma Creami utilizzano il meccanismo dei Credit, ciascuno dei quali viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. Promo Creami Relax 100 è attivabile direttamente online da tutti i nuovi clienti PosteMobile, con o senza contestuale richiesta di portabilità.

È necessario sostenere un costo di 10 euro per il primo mese anticipato, mentre per quanto riguarda l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, con spedizione gratuita online, è richiesto un prezzo di 10 euro in promozione anziché 15 euro. Inclusi avrete servizi come Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.